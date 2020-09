Raumakustische Systemlösungen

Lärm und seine Auswirkungen

Ständiger Begleiter

Lärm ist zu einem ständigen Begleiter unseres Alltags geworden. Seine Quellen sind vielfältig – manchmal so laut, dass sie sofort auffallen, manchmal so leise und konstant im Hintergrund, dass sie vermeintlich gar nicht mehr wahrgenommen werden. Lärmquellen existieren in Räumen in unterschiedlichster Form. Der Trend hin zu modernen, minimalistischen Inneneinrichtungen mit hohen Räumen, wenigen Möbeln und großen Glasfronten begünstigt eine unangenehme Akustik. Auch Arbeitsplätze und vor allem Großraumbüros, in denen Gespräche geführt werden und Abstimmungen oder Telefonate erfolgen, bieten einer unangenehmen Geräuschkulisse viel Platz, um sich störend zu entfalten.